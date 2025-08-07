Стало відомо, які пункти пропуску на Львівщині найбільш завантажені
З початком літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зріс на 40%
Як передає RegioNews, про це інформує Державна прикордонна служба.
За даними відомства, ситуація на кордоні станом на вечір 7 серпня:
- Шегині – 150 автомобілів
- Краківець – 100 автомобілів
- Грушів – 30 автомобілів
- Угринів – 25 автомобілів
- Нижанковичі – 10 автомобілів
- Смільниця та Рава-Руська – працює без затримок.
За інформацією прикордонників, рівень завантаженості пунктів пропуску на Львівщині:
- Найбільш завантажені: "Краківець", "Шегині".
- Середнє навантаження: "Грушів", "Угринів", "Рава-Руська".
- Найменше навантаження: "Смільниця", "Нижанковичі".
Нагадаємо, у Львівській області зупинили контрабанду телефонів, вейп-рідин і парфумів на 30 млн грн. Проти зловмисника, який займався контрабандою, порушили кримінальну справу.
