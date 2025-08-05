Количество госпитализированных, отравившихся в детском лагере во Львовской области, резко возросло

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Во Львовской области количество госпитализированных с отравлением детей увеличилось до 32

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Отмечается, что в лагере "Friendli Camp", расположенном в селе Тухля Стрыйского района Львовской области, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.

По состоянию на 5 августа с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 32 человека.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно с работниками ГУ "Львовский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" проводят эпидемиологическое расследование для выяснения источника инфекции, причин и условий возникновения вспышки.

Как сообщалось, во Львовской области в частном лагере отравились дети. Все госпитализированные отдыхали в частном детском лагере в одном из сел Стрыйского района.