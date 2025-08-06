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06 серпня 2025, 08:39

Масове отруєння у дитячому таборі на Львівщині: дев'ятеро госпіталізованих — у важкому стані

06 серпня 2025, 08:39
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Фото: Національна поліція
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На Львівщині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед дітей, які відпочивали в одному з таборів Стрийського району. Станом на 16:00 5 серпня до медичних закладів звернулися 34 особи, з яких 32 — діти віком від 7 до 17 років із різних регіонів України

Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко, передає RegioNews.

За її словами, 25 людей перебувають у стані середньої важкості з позитивною динамікою, ще 9 — у тяжчому стані.

Усі постраждалі харчувалися в таборі за системою "шведської лінії". Вони скаржились на нудоту, блювоту, біль у животі, підвищену температуру тіла, а також діарею.

Медики відібрали в хворих зразки для лабораторних досліджень — зокрема вірусологічних і бактеріологічних — щоб встановити збудника.

Держпродспоживслужба проводить епідеміологічне розслідування на території оздоровчого закладу.

"Вивчається, які страви споживали ті, хто захворів, і ті, хто — ні. Відібрана вода, продукти, змиви з кухні, також перевіряється басейн", — повідомила Наталія Іванченко.

Вона додала, що абораторні дослідження можуть тривати від 3 до 10 днів — залежно від виду та концентрації збудника. У разі вірусної інфекції симптоми можуть зникнути вже за добу-дві, а у випадку, наприклад, сальмонели чи шигельозу — лікування може затягнутись на тиждень або більше.

У поліції Львівщини підтвердили факт госпіталізації дітей та відкрили провадження. За попередніми даними, йдеться про масове харчове отруєння.

Нагадаємо, на Львівщині у приватному таборі отруїлися діти. Усі госпіталізовані відпочивали у таборі "Friendli Camp", розташованому в селі Тухля Стрийського району.

Раніше повідомлялося, що із первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 32 особи.

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