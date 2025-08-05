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05 серпня 2025, 17:37

Кількість госпіталізованих, які отруїлися у дитячому таборі на Львівщині, різко зросла

05 серпня 2025, 17:37
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Львівщині кількість госпіталізованих з отруєнням дітей збільшилася до 32

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Зазначається, що у відпочинковому таборі "Friendli Camp", розташованому в селі Тухля Стрийського району Львівської області, зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції.

Станом на 5 серпня із первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 32 особи.

Наразі спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з працівниками ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" проводять епідеміологічне розслідування для з’ясування джерела інфекції, причин та умов виникнення спалаху.

Як повідомлялось, на Львівщині у приватному таборі отруїлися діти. Усі госпіталізовані відпочивали у приватному дитячому таборі в одному з сіл Стрийського району.

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