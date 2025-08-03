17:29  02 августа
На взятке поймали одного из народных депутатов "Слуги народа"
09:20  02 августа
В Киеве в День траура устроили громкую вечеринку в гей-клубе
08:59  02 августа
В Виннице из-за ТЦК произошли массовые стычки
UA | RU
UA | RU
03 августа 2025, 15:20

В Одесской области загорелось ЖК: в ГСЧС показали кадры с места

03 августа 2025, 15:20
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Одесской области загорелся жилищный комплекс. На фото с места можно увидеть, что местные жители вышли на улицу

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В ночь на 3 августа в поселке Авангард произошел пожар в жилом комплексе "7 Небо". Известно, что загорелась квартира и балкон на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры. Причину пожара будут выяснять специалисты. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее в Киевской области загорелась трансформаторная подстанция . Причину будут выяснять правоохранители.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар ГСЧС Одесская область
В Тернопольской области загорелась зерносушилка
30 июля 2025, 04:00
На Николаевщине 5-летний мальчик едва не погиб в огне из-за поджога сухостоя
29 июля 2025, 13:15
В Николаевской области из-за атаки БпЛА возник масштабный пожар на ферме
29 июля 2025, 10:15
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Президент Зеленский подтвердил новый обмен: сколько украинцев вернутся домой
03 августа 2025, 15:50
Россияне ударили по Херсону авиабомбой: есть погибший
03 августа 2025, 15:35
Смертельное ДТП в Винницкой области: водитель и пассажирка погибли на месте
03 августа 2025, 15:05
В Одессе женщина напала на военного ТЦК
03 августа 2025, 14:35
На Закарпатье трехлетний ребенок пострадал из-за суперклея - что произошло
03 августа 2025, 13:15
На Харьковщине двое мужчин взорвались на минах
03 августа 2025, 12:40
Россияне накрыли огнем Донецкую область: есть погибшие и раненые
03 августа 2025, 11:20
Россияне атаковали Харьковщину: среди пострадавших 6-летняя девочка
03 августа 2025, 10:50
Россияне обстреляли Николаевщину: в ОВА показали фото последствий
03 августа 2025, 10:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »