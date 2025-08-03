В Одесской области загорелось ЖК: в ГСЧС показали кадры с места
В Одесской области загорелся жилищный комплекс. На фото с места можно увидеть, что местные жители вышли на улицу
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В ночь на 3 августа в поселке Авангард произошел пожар в жилом комплексе "7 Небо". Известно, что загорелась квартира и балкон на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.
Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры. Причину пожара будут выяснять специалисты. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ранее в Киевской области загорелась трансформаторная подстанция . Причину будут выяснять правоохранители.
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