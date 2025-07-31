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31 липня 2025, 20:09

У Львові спалахнув скандал через лікаря, який зайняв паркомісце ветерана війни

31 липня 2025, 20:09
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ветеран війни у Львові не може скористатися виділеним йому паркомісцем через те, що його зайняв лікар, який відмовляється звільнити місце

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрія Жолоба.

У Львові ветеран війни Микола Веремейчик отримав від ОСББ паркомісце біля житлового комплексу. Проте скористатися ним він не може, тому що там припаркував свій позашляховик гінеколог Львівської обласної клінічної лікарні Ігор Мальчевський.

Попри прохання ветерана, медик відмовився прибрати автомобіль. Крім того, лікар заявив, що йому "байдуже" та "порадив паркуватися в іншому місці".

ОСББ ухвалило рішення зобов'язати лікаря прибрати автомобіль. В іншому разі справу можуть передати до суду з метою примусової евакуації транспортного засобу.

Нагадаємо, на початку липня у Львові 23-річна дівчина збила автомобілем чоловіка на самокаті. Їй загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

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