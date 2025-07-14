Нырнул и пропал в воде: в Запорожье утонул 17-летний юноша

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Несчастный трагический случай произошел в субботу, 12 июля, в одном из районов Запорожья. Тело парня достали из водоема на следующий день

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 15:00 в затопленном карьере 17-летний парень нырнул в воду и пропал. Водолазам не удалось найти его до наступления темноты. Для поисков применили подводный дрон.

"На следующий день спасатели обнаружили тело парня на глубине 10 метров в 10 метрах от берега", — говорится в сообщении.

Его доправили на берег и передали сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.