На Львовщине военная часть купила поврежденные генераторы более чем на 30 млн грн

фото: ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении командиру и начальнику электротехнической службы одной из воинских частей Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По предварительным данным, осенью 2022 года чиновники организовали закупку генераторов по заведомо завышенной цене из-за фиктивных компаний.

"Гражданская пособница создала два фиктивных предприятия, которые не имели ни производственных мощностей, ни складов, ни фактической хозяйственной деятельности. К тому же она трудоустроила в этих фирмах граждан России на должности директора и бухгалтера. Фигурантка закупала дешевые генераторы и перепродавала их как фирменные. Несмотря на это, военная часть заключила с ними договоры на поставку 152 генераторов на общую сумму более 31 млн. гривен", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, стоимость оборудования была искусственно завышена более чем на 18 млн гривен.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области бывший военный зарабатывал на фейковых документах для уклончан.