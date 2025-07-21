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Во Львовской области задержан мужчина, который пытался убить знакомого. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Во Львовской области задержан мужчина, который едва не убил знакомого. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз он ударил ножом товарища в шею и предплечье. Потерпевший находится в реанимации. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет.

Инцидент произошел 21 июля. Около полуночи в городе Пустомыты между двумя мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник нанес товарищу несколько ударов ножом и скрылся. Потерпевшего 26-летнего мужчину госпитализировали.

Злоумышленник был задержан. Им оказался 44-летний местный житель.

Напомним, в Киевской области задержан мужчина, который забил мать до смерти. Известно, что во время ссоры 29-летний мужчина нанес 69-летний матери около семи ударов по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась.