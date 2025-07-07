Во Львовской области будут судить злоумышленников, которые занимались контрабандой авто под видом гуманитарной помощи

фото: Бюро экономической безопасности

Правоохранители передали в суд дело по контрабанде автомобилей под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что подозреваемые с руководителем благотворительной организации ввозили на таможенную территорию транспортные средства под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

После ввоза автомобилей в Украину их продавали на онлайн-платформах и через соцсети.

"Только в 2024 году фигуранты реализовали 7 транспортных средств и не уплатили более 2,7 млн грн налогов", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам инкриминируют ч.3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, во Львовской области будут судить членов организованной преступной группы, которые ввозили авто под видом гуманитарной помощи и продавали.