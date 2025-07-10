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10 июля 2025, 09:50

Во Львове продолжается подтопление: вода достигает трех метров

10 июля 2025, 09:50
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фото: Facebook/Андрей Садовый
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Из-за интенсивных дождей, которые не прекращаются во Львове за последние дни, город столкнулся с серьезной проблемой подтоплений. В некоторых нежилых зонах уровень воды уже достиг почти трех метров

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается у реки Зубра, которая продолжает выходить из берегов.

Есть угроза подтопления отдельных частей Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.

Жителей просят срочно перенести вещи из подвалов в безопасное место и убрать автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных зон.

Городские службы работают в усиленном режиме, проводят откачку воды, расчищают дождеприемники и контролируют состояние гидросооружений.

Напомним, из-за интенсивного ливня на улице Трускавецкой во Львове подтопило автостоянку — все припаркованные там автомобили оказались под водой.

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