фото: Укрзализныця

Новый региональный поезд будет курсировать между Львовом и Хмельницким с современными удобствами для пассажиров

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа, который будет курсировать по маршруту Львов – Тернополь – Хмельницкий. Поезд №826/825 начнет свою работу с 11 июля и будет курсировать ежедневно, кроме вторника.

Электропоезд ЭПЛ9Т №007 прошел капитальный ремонт и получил второй класс комфортности.

Среди новаций:

пандусы и инклюзивные туалеты,

места для пассажиров на колесных креслах,

специальные крепления для велосипедов.

Для удобства пассажиров в поезде установлены два автомата с напитками и снеками.

Кроме того, поезд оборудован современными индивидуальными мягкими креслами с регулировкой положения и USB-разъемами для зарядки гаджетов. Каждое место имеет свой столик и крепление для мобильных устройств, что дает возможность комфортно смотреть любимые сериалы во время путешествия. Обновленная система освещения позволяет установить пониженный уровень света в салоне, а также присутствует индикация занятости туалетов, маршрутное табло в вагоне, увеличенные багажные полки и обустроенные стеллажи для чемоданов.

Это уже пятый капитально отремонтированный поезд в этом году и 42-й с начала полномасштабной войны.

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