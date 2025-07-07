С 11 июля заработает обновленный региональный поезд между Львовом и Хмельницким
Новый региональный поезд будет курсировать между Львовом и Хмельницким с современными удобствами для пассажиров
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.
Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа, который будет курсировать по маршруту Львов – Тернополь – Хмельницкий. Поезд №826/825 начнет свою работу с 11 июля и будет курсировать ежедневно, кроме вторника.
Электропоезд ЭПЛ9Т №007 прошел капитальный ремонт и получил второй класс комфортности.
Среди новаций:
- пандусы и инклюзивные туалеты,
- места для пассажиров на колесных креслах,
- специальные крепления для велосипедов.
Для удобства пассажиров в поезде установлены два автомата с напитками и снеками.
Кроме того, поезд оборудован современными индивидуальными мягкими креслами с регулировкой положения и USB-разъемами для зарядки гаджетов. Каждое место имеет свой столик и крепление для мобильных устройств, что дает возможность комфортно смотреть любимые сериалы во время путешествия. Обновленная система освещения позволяет установить пониженный уровень света в салоне, а также присутствует индикация занятости туалетов, маршрутное табло в вагоне, увеличенные багажные полки и обустроенные стеллажи для чемоданов.
Это уже пятый капитально отремонтированный поезд в этом году и 42-й с начала полномасштабной войны.
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