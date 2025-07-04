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В субботу, 5 июля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, жара завтра удержится в южной части, на юго-востоке Украины - ожидается +30…+34 градуса.

На остальной территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+28 градусов.

"7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара. С 9 июля она ослабнет на западе, севере, многих центральных областях. Однако на юге, востоке Украины и Днепропетровщине еще будет печь до +33…+37 градусов", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето-2025.