Синоптик рассказала, где завтра в Украине будет очень жарко
В субботу, 5 июля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, жара завтра удержится в южной части, на юго-востоке Украины - ожидается +30…+34 градуса.
На остальной территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+28 градусов.
"7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара. С 9 июля она ослабнет на западе, севере, многих центральных областях. Однако на юге, востоке Украины и Днепропетровщине еще будет печь до +33…+37 градусов", - подытожила Н.Диденко.
Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето-2025.
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