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03 июля 2025, 19:13

ЕС выделил 76 млн евро на строительство железной дороги европейского стандарта: какие участки обновят

03 июля 2025, 19:13
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фото: Укрзализныця
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ЕС выделяет значительные средства на модернизацию железнодорожного пути, что улучшит сообщение Украины с Евросоюзом

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Европейский Союз принял решение о выделении 76 миллионов евро грантовой помощи на строительство пути европейского стандарта (1435 мм) от Львова до границы с Польшей. Этот проект поддержан Координационным комитетом программы Connecting Europe Facility (CEF) и предусматривает реализацию первого этапа – участка Скнилов – Мостиска II.

Реализация проекта позволит поездам из Украины беспрепятственно курсировать в Польшу и другие страны ЕС без необходимости менять коляски или пересаживаться. Это значительно сократит время в пути пассажиров и грузов. Кроме того, новая европуть будет способствовать развитию интермодальных перевозок и транзитных маршрутов, что снизит давление на автомобильные пункты пропуска.

Всего в этом году ЕС выбрал 94 транспортных проекта для финансирования, среди которых железнодорожный проект "Скнилов - Мостиска II" от Укрзализныци вошел в топ-10 приоритетных. Это свидетельствует о важности и высоком приоритете для европейских партнеров модернизации украинской железнодорожной инфраструктуры.

Стоит добавить, что наибольшая часть средств в программе CEF – 77% – направлена на развитие железнодорожной сети в Европе. Ранее "Укрзализныця" уже перенесла пункт пограничного контроля на станцию Мостиска ІІ, что упростило оформление поездов. Также завершается строительство евроколеи между Ужгородом и Чопом, которое также поддерживается CEF и Европейским инвестиционным банком.

Ранее сообщалось, Укрзализныця получила еще 4 новых вагона – с 28 июня они выйдут в рейс.

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Укрзализныця дорога евро гранты транспорт инвестиции Польша Львов железная дорога
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