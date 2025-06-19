Обстрелы Херсонщины: пострадали 14 человек, среди них трое спасателей
В результате массированных обстрелов со стороны российских войск по правобережной части Херсонской области за прошедшие сутки пострадали по меньшей мере 14 человек
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Среди раненых трое работников ГСЧС.
По данным правоохранителей, противник вел огонь из минометов, артиллерии и применял ударные беспилотники. В общей сложности повреждены 25 объектов инфраструктуры.
Особое внимание привлекает ситуация в поселке Белозерка. Там российские военные сбросили боеприпасы с FPV-дронов по территории пожарно-спасательной части. В результате атаки ранения получили трое спасателей. У пострадавших зафиксированы взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые повреждения и признаки контузии.
Полицейские продолжают осмотр мест прилетов, фиксируют разрушения и собирают вещесвенные доказательства очередных военных преступлений со стороны рф. Следственные действия продолжаются.
Напомним, россияне атаковали пожарную часть в Херсонской области: ранены спасатели.