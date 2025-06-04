Необычная операция во Львове: спасатели попали в квартиру с крыши, чтобы помочь пожилой женщине

фото: ГСЧС Львовщины

Во Львове спасатели провели необычную, но успешную операцию по спасению пожилой женщины, нуждавшейся в медицинской помощи, но не могла самостоятельно открыть двери медикам

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Указывается, что женщине внезапно стало плохо. Бригада экстренной медпомощи не могла попасть в квартиру.

В помощь вызвали специалистов Львовского горного поисково-спасательного отделения.

Спасатели, использовав альпинистское снаряжение, спустились с крыши дома на балкон квартиры и открыли доступ врачам.

Благодаря слаженным действиям всех служб женщине оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, на Житомирщине женщина упала в 8-метровый колодец. С помощью троса спасатели вытащили пострадавшую на поверхность. От госпитализации женщина отказалась.