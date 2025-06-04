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04 червня 2025, 14:41

Незвичайна операція у Львові: рятувальники потрапили до квартири з даху, щоб допомогти літній жінці

04 червня 2025, 14:41
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фото: ДСНС Львівщини
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У Львові рятувальники провели незвичайну, але успішну операцію з порятунку літньої жінки, яка потребувала медичної допомоги, але не могла самостійно відчинити двері медикам

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що жінці раптово стало зле. Бригада екстреної меддопомоги не могла потрапити до квартири.

На допомогу викликали фахівців Львівського гірського пошуково-рятувального відділення.

Рятувальники, використавши альпіністське спорядження, спустилися з даху будинку на балкон квартири й відкрили доступ для лікарів.

Завдяки злагодженим діям усіх служб жінці оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, на Житомирщині жінка впала у 8-метрову криницю. За допомогою тросу рятувальники витягли потерпілу на поверхню. Від госпіталізації жінка відмовилася.

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