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22 мая 2025, 14:39

Пограничники Львовщины получили FPV-дроны более чем на 1,3 млн грн

22 мая 2025, 14:39
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фото: ГПСУ
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7 пограничный Карпатский отряд получил мощное усиление – FPV-дроны на оптоволокне, стоимостью более 1,3 млн гривен. Эти «птички» поступили благодаря благотворительному проекту «Птички Победы» от ЧАО «Львовоблэнерго»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"FPV-дроны на оптоволокне – это не просто техника. Это глаза, видящие врага с высоты. Это руки, действующие с точностью и внезапностью. Это еще один шаг к сохранению жизни наших защитников", – говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области выбрали лучшего кинолога и собаку-пограничника.

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