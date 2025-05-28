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28 мая 2025, 14:39

Пограничники Львовщины получили дронов почти на 5 млн гривен

28 мая 2025, 14:39
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фото: ГПСУ
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7-й пограничный Карпатский отряд, расположенный в пределах Львовской области, получил новую партию дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В рамках благотворительной поддержки 7 пограничного Карпатского отряда получено мощное технологическое усиление - 50 дронов DJI Mavic 3 Pro общей стоимостью более 4,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

Беспилотники будут использоваться для воздушной разведки, мониторинга обстановки, координации маневров и быстрого обнаружения угроз.

Ранее мы сообщали о том, что пограничники Львовщины получили FPV-дроны более чем на 1,3 млн гривен.

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