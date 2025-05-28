Пограничники Львовщины получили дронов почти на 5 млн гривен

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В рамках благотворительной поддержки 7 пограничного Карпатского отряда получено мощное технологическое усиление - 50 дронов DJI Mavic 3 Pro общей стоимостью более 4,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

Беспилотники будут использоваться для воздушной разведки, мониторинга обстановки, координации маневров и быстрого обнаружения угроз.

Ранее мы сообщали о том, что пограничники Львовщины получили FPV-дроны более чем на 1,3 млн гривен.