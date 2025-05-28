На Львовщине разоблачили схему по хищению 1,3 млн грн на строительстве укрытий
Жителя Львовского района подозревают в организации схемы завладения средствами, выделенными одним из сельских советов на строительство временных укрытий в двух селах
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, в 2023 году сельский совет заключил договор с фирмой, учредительницей которой является супруга подозреваемого. Фирма должна была построить укрытие, а сам мужчина фактически организовывал все строительные работы.
Затем он подал директору фирмы на подпись акты выполненных работ с ложными данными – в документах были завышены объемы строительства. В результате смету одного из укрытий увеличили на 770 тысяч гривен, другого – более чем на 520 тысяч.
Общая сумма ущерба, нанесенного сельскому совету, составляет почти 1,3 миллиона гривен.
Мужчине сообщили о подозрении в организации растраты бюджетных средств и служебном подлоге. 46-летнему фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.
Подозрение также объявили директору общества. Расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области объявили о подозрении подрядчику за хищение средств на детском саду.