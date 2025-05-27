Во Львове задержали псевдополицейского, который за 18 200 долларов планировал переправить за границу мужчину призывного возраста
На Львовщине ликвидирована очередная схема незаконной переправки лиц через государственную границу Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Организатор незаконной сделки для маскировки своих действий использовал поддельный документ работника Национальной полиции. За 18 200 долларов США злоумышленник обещал соотечественнику помочь в организации его переправки через государственную границу Украины.
Его задержали во Львове после передачи вышеупомянутой суммы.
Фигурант уже сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.
Напомним, во Львовской области будут судить инспекторку таможни, которая незаконно вывезла в Польшу четырех мужчин.
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