13:05  19 мая
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
08:43  19 мая
Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня
06:10  19 мая
На побережье Одесской области вынесло российскую мину: кадры уничтожения
UA | RU
UA | RU
19 мая 2025, 12:59

Во Львовской области будут судить инспекторку таможни, которая незаконно вывезла в Польшу четырех мужчин

19 мая 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование по инспекторке одного из постов Львовской таможни, которая организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители установили, что осенью 2023 года к чиновнику обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать за границу. Инспектор собственным автомобилем довезла его до пункта пропуска "Краковец-Корчева". Перед прохождением пограничного контроля она разместила на задних боковых окнах служебную форму, чтобы скрыть пассажира. Благодаря знанию процедур проверки женщине удалось незаметно перевезти мужчину через границу.

По такой же схеме она переправила еще троих военнообязанных.

Известно, что один из клиентов заплатил за услугу 3000 долларов США.

Женщину обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1-3 ст. 332 УК Украины). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области задержали злоумышленника, который за 20 тысяч долларов обещал мужчине переправить его за границу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область таможня коррупционная схема суд ГБР выезд за границу
Львов станет первым городом, где заработает 5G-связь
16 мая 2025, 20:15
На Львовщине судили солдата, который через год убегал в СЗЧ девять раз
14 мая 2025, 18:35
Во Львове презентовали фотопроект Хроники "Шквала": 10 лет несокрушимости
14 мая 2025, 15:12
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
50 тысяч за ребенка: Минсоцполитики подало законопроект о новых выплатах
19 мая 2025, 13:26
Полицейские задержали злоумышленника, ограбившего жительницу Одессы и скрывшегося в столице
19 мая 2025, 13:20
План России – нескончаемая война. Украина должна меняться
19 мая 2025, 13:19
Более 100 окупантов и почти 200 единиц техники: украинские пограничники отчитались о результатах работы за неделю
19 мая 2025, 13:09
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
19 мая 2025, 13:05
Попался второй раз: в Киеве задержали подростка, который собирался взорвать ТЦК
19 мая 2025, 12:58
Жительница Харьковщины может сесть на 8 лет за то, что украла телефон у ребенка
19 мая 2025, 12:49
ДТП в Луцке: под колеса авто попал 16-летний пешеход
19 мая 2025, 12:45
Россияне ударили по Краматорску: есть пострадавшие
19 мая 2025, 12:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »