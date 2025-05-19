Во Львовской области будут судить инспекторку таможни, которая незаконно вывезла в Польшу четырех мужчин

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование по инспекторке одного из постов Львовской таможни, которая организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители установили, что осенью 2023 года к чиновнику обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать за границу. Инспектор собственным автомобилем довезла его до пункта пропуска "Краковец-Корчева". Перед прохождением пограничного контроля она разместила на задних боковых окнах служебную форму, чтобы скрыть пассажира. Благодаря знанию процедур проверки женщине удалось незаметно перевезти мужчину через границу.

По такой же схеме она переправила еще троих военнообязанных.

Известно, что один из клиентов заплатил за услугу 3000 долларов США.

Женщину обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1-3 ст. 332 УК Украины). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области задержали злоумышленника, который за 20 тысяч долларов обещал мужчине переправить его за границу.