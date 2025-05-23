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23 мая 2025, 14:14

$2500 долларов за инвалидность: на Львовщине задержали чиновника больницы

23 мая 2025, 14:14
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фото: Национальная полиция
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Полиция Львовской области разоблачила заместителя директора одной из центральных районных больниц, который требовал 2,5 тысячи долларов за незаконное продление инвалидности

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, чиновник, ответственный за экспертизу временной нетрудоспособности, требовал взятку от пациента с третьей группой инвалидности.

При этом он знал, что у человека есть все законные основания для продолжения инвалидности, но все равно требовал деньги.

Злоумышленник был задержан 20 мая в его служебном кабинете сразу после получения неправомерной выгоды.

Задержанному уже сообщено о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать должности.

Мужчина отстранен от должности. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Кировоградской области судили врача , который требовал деньги с пациента, чтобы исключить его из военного учета. При этом свою вину медик не признал.

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