Смертельная авария под Киевом: внедорожник насмерть сбил пешехода

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Смертельное ДТП произошло 24 мая в городе Вишневое Бучанского района. Пешеход скончался по дороге в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 23:00 внедорожник Ford Explorer двигался в направлении города Боярка и наехал на пешехода.

"В результате происшествия мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находился 28-летний водитель. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одесской области водитель Ford насмерть переехал мужчину, загрузил в багажник, перевез в другое место и выбросил.