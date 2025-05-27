Смертельная авария под Киевом: внедорожник насмерть сбил пешехода
Смертельное ДТП произошло 24 мая в городе Вишневое Бучанского района. Пешеход скончался по дороге в больницу
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 23:00 внедорожник Ford Explorer двигался в направлении города Боярка и наехал на пешехода.
"В результате происшествия мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
За рулем автомобиля находился 28-летний водитель. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, в Одесской области водитель Ford насмерть переехал мужчину, загрузил в багажник, перевез в другое место и выбросил.
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