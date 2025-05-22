В Одесской области полицейские задержали двух мужчин, торговавших гранатами

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Злоумышленники в возрасте 43 и 36 лет из Одессы и Балты в целом сбыли клиентам 7 гранат разной модификации, среди которых ручные осколочные гранаты, противотанковая, дымовая. Каждый злоумышленник совершил по две сделки, за которые в общей сложности они получили почти 33 тысячи гривен.

Правонарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, житель Одесской области приговорен к 10 годам за убийство соседа.