На Ровенщине из-за взрыва гранаты пострадал 19-летний парень

На днях 19-летний житель Острожской общины, находясь на собственном хозяйстве, случайно выдернул защитное кольцо взрывоопасного предмета

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате взрыва молодой человек получил травматическую ампутацию двух пальцев и рваную рану бедра. Потерпевшего госпитализировали.

Следователи приступили к уголовному производству по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с боевыми припасами) и устанавливают происхождение боеприпаса.

Полиция в очередной раз отмечает, при обнаружении подозрительных предметов не трогайте их, не приближайтесь и немедленно сообщайте по номерам 102 или 101.

Напомним, на Николаевщине во дворе дома взорвалась граната, погиб 3-летний мальчик. Женщина, которая принесла боеприпас во двор соседям, скончалась в больнице.