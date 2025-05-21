Гибель ребенка от взрыва гранаты в Николаевской области: что известно

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Женщина, которая принесла боеприпас во двор соседям в селе Николаевского района, скончалась в больнице

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что 41-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, пришла к соседям и просила, чтобы те отвезли ее в магазин. Получив отказ, она ушла домой. Однако впоследствии вернулась в семью уже с боеприпасом, который сдетонировал во дворе. В результате взрыва погиб трехлетний мальчик – сын хозяев, впоследствии от полученных травм скончалась и сама женщина.

На месте происшествия полицейские изъяли обломки от гранаты Ф1.

Полицейские по месту жительства погибшей провели обыск и изъяли более 100 патронов разного калибра к автоматическому оружию, которые направили на экспертное исследование.

Продолжаются досудебные расследования и устанавливаются пути поступления боеприпасов.

Напомним, взрыв на территории частного дома в селе Комиссаровка произошел вечером 20 мая. Полицию вызвала 31-летняя мать мальчика.