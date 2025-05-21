На Николаевщине во дворе дома взорвалась граната: погиб 3-летний мальчик, ранена жещина

иллюстративное фото: Нацполиция

Трагическое событие произошло вечером 20 мая в селе Комиссаровка Николаевского района. Трехлетний ребенок погиб, еще один человек получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, взрыв произошел на территории частного дома. Полицейские установили, что в результате взрыва гранаты 3-х летний мальчик погиб на месте. Кроме того, еще одна местная жительница получила тяжелые травмы.

"Предварительно событие квалифицировали по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Хмельницкой области был задержан мужчина, бросивший гранату в дом своего соседа. Выяснилось, что это произошло из-за ссоры.