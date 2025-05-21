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21 мая 2025, 00:55

На Николаевщине во дворе дома взорвалась граната: погиб 3-летний мальчик, ранена жещина

21 мая 2025, 00:55
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Трагическое событие произошло вечером 20 мая в селе Комиссаровка Николаевского района. Трехлетний ребенок погиб, еще один человек получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, взрыв произошел на территории частного дома. Полицейские установили, что в результате взрыва гранаты 3-х летний мальчик погиб на месте. Кроме того, еще одна местная жительница получила тяжелые травмы.

"Предварительно событие квалифицировали по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Хмельницкой области был задержан мужчина, бросивший гранату в дом своего соседа. Выяснилось, что это произошло из-за ссоры.

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