Во Львовской области работает больше всего нелегальных АЗС

фото: freepik.com

Более половины всех нелегальных АЗС в Украине сосредоточены в пяти областях: Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской

Об этом свидетельствуют обновленные на май 2025 данные интерактивной карты PerevirAZS.info, которую ведет Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ), передает RegioNews.

Больше всего нелегальных АЗС зафиксировано во Львовской области - 87 станций (20%), далее следуют Одесская - 47 (11%), Киевская область и г. Киев – 44 (10%), Ивано-Франковская – 34 (8%) и Днепропетровская области – 29 (7%).

Совокупно эти регионы охватывают более 56% всех выявленных нарушений, что говорит о серьезной региональной концентрации проблемы, отмечают эксперты.

Напомним, за минувшие сутки на дорогах Львовщины произошло почти 50 ДТП.