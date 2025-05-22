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22 мая 2025, 12:10

Во Львовской области работает больше всего нелегальных АЗС

22 мая 2025, 12:10
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фото: freepik.com
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Более половины всех нелегальных АЗС в Украине сосредоточены в пяти областях: Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской

Об этом свидетельствуют обновленные на май 2025 данные интерактивной карты PerevirAZS.info, которую ведет Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ), передает RegioNews.

Больше всего нелегальных АЗС зафиксировано во Львовской области - 87 станций (20%), далее следуют Одесская - 47 (11%), Киевская область и г. Киев – 44 (10%), Ивано-Франковская – 34 (8%) и Днепропетровская области – 29 (7%).

Совокупно эти регионы охватывают более 56% всех выявленных нарушений, что говорит о серьезной региональной концентрации проблемы, отмечают эксперты.

Напомним, за минувшие сутки на дорогах Львовщины произошло почти 50 ДТП.

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