В Киевской области задержали мужчину, который хранил дома боеприпасы
На Фастовщине 42-летний мужчина хранил дома гранаты и гранатометные выстрелы
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Правоохранители изъяли у мужчины два корпуса ручных гранат Ф-1, два подрывателя УЗРГМ-2 и два гранатометных выстрела.
Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области мужчина хранил гранаты и патроны в доме, где живут дети.
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