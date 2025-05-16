В Тернопольской области водительница Chevrolet протаранила металлическое ограждение
Нарушение правил безопасности дорожного движения – основная причина травм людей
Как передает RegioNews, об этом напоминают в полиции Тернопольской области.
В пятницу, 16 мая, примерно в 11:40 перед перекрестком улиц Бандеры и Соборная в селе Байковцы водитель Chevrolet Laceti выехала за пределы проезжей части дороги, где врезалась в металлическое ограждение.
В результате аварии женщину с травмами и переломом доставили в медучреждение. Ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, в Тернопольской области водитель Audi сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия.
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