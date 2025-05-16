В Тернопольской области водительница Chevrolet протаранила металлическое ограждение

фото: Национальная полиция

Как передает RegioNews, об этом напоминают в полиции Тернопольской области.

В пятницу, 16 мая, примерно в 11:40 перед перекрестком улиц Бандеры и Соборная в селе Байковцы водитель Chevrolet Laceti выехала за пределы проезжей части дороги, где врезалась в металлическое ограждение.

В результате аварии женщину с травмами и переломом доставили в медучреждение. Ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Тернопольской области водитель Audi сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия.