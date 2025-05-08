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08 мая 2025, 22:55

В Хмельницкой области адвокат пыталась "продать" инвалидность

08 мая 2025, 22:55
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Фото: Нацполиция
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В Хмельницкой области разоблачили адвоката, которая за большую сумму обещала клиенту помочь оформить инвалидность. Таким образом, он мог бы выехать из Украины.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

В Каменце-Подольском задержали адвоката. Она обещала клиенту повлиять на членов экспертной команды по повседневному функционированию личности для присвоения его жене группы инвалидности. Таким образом, мужчина мог свободно выезжать за границу. За эту услугу она просила 8 тысяч долларов.

Теперь женщине грозит до 9 лет лишения свободы. Сейчас ее заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили медиков, торговавших справками для военнообязанных. С этими поддельными документами мужчину мобилизационного возраста могли уехать за границу.

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