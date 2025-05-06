Во Львовской области пограничники разоблачили брачную аферу на украинско-польской границе

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что 40-летний житель Черкасщины официально зарегистрировал брак со своей 45-летней соседкой, которая имеет ІІ группу инвалидности, несмотря на то, что его настоящая жена жива и проживает в Германии. Именно к ней он и направлялся в надежде воспользоваться процедурой выезда для мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью.

Впоследствии мужчина рассказал, что его брак действительно был заключен только для того, чтобы выехать за пределы Украины.

"Информацию об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины оперативные сотрудники отряда передали в полицию", – говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области разоблачен злоумышленник, который за 10-15 тыс. долларов незаконно переправлял мужчин через границу