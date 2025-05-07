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07 мая 2025, 21:55

В Никополе произошло смертельное ДТП с подростками: несовершеннолетний водитель погиб

07 мая 2025, 21:55
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Фото: Нацполиция
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В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Водитель погиб, также есть пострадавшие

Об этом сообщает Днепропетровская область, передает RegioNews.

Авария произошла 6 мая в Никополе. водитель мотоцикла с 15-летней пассажиркой ехал по улице Трубников и совершил наезд на переходившего дорогу 16-летнего парня. В результате ДТП 17-летний водитель погиб на месте. Его пассажир и пешеход получили травмы.

"Следователи устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с припаркованным грузовиком, который был припаркован с правой стороны проезжей части из-за неисправности. В результате ДТП мотоциклист погиб.

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