В Полтавской области женщина-водитель сбила велосипедиста

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ДТП с пострадавшим произошло 8 мая на улице Шевченко в Кременчуге. Велосипедиста госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По данным следствия, около 13:40 во время движения автомобиль Chery сбил велосипедиста 1980 года рождения. За рулем находилась женщина 1986 года рождения.

"В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, в Ивано-Франковской области водитель авто сбил велосипедиста, он скончался от полученных травм.