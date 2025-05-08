11:18  08 мая
Конфликт в лицее Ровно: школьница ударила учителя циркулем
17:56  08 мая
В Сумах женщина пыталась продать младенца за $30 тысяч
17:00  08 мая
В Одесской области на детей обрушилась стена здания: погиб 4-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
08 мая 2025, 17:40

В Полтавской области женщина-водитель сбила велосипедиста

08 мая 2025, 17:40
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

ДТП с пострадавшим произошло 8 мая на улице Шевченко в Кременчуге. Велосипедиста госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По данным следствия, около 13:40 во время движения автомобиль Chery сбил велосипедиста 1980 года рождения. За рулем находилась женщина 1986 года рождения.

"В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, в Ивано-Франковской области водитель авто сбил велосипедиста, он скончался от полученных травм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авто Полтавская область Кременчуг авария велосипед
В Тернопольской области 14-летний мотоциклист попал в ДТП
08 мая 2025, 13:40
В центре Киева авто перевернулось на крышу: затруднено движение
08 мая 2025, 13:25
ДТП в столице: водитель не справился с управлением и влетел в столб
08 мая 2025, 09:51
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
В приложении Армия+ появились пять новых рапортов: детали
08 мая 2025, 19:00
В Николаеве в детском саду сделали современное укрытие на 180 мест
08 мая 2025, 18:59
Оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку в Херсонской области - погибла женщина
08 мая 2025, 18:50
В центре Киева ограничат движение: названная причина
08 мая 2025, 18:40
На Волыни будут судить мужчину, который ударил и изнасиловал свою сожительницу
08 мая 2025, 18:32
На Харьковщине 11-летний ребенок подорвался на взрывчатке
08 мая 2025, 18:25
В Сумах женщина пыталась продать младенца за $30 тысяч
08 мая 2025, 17:56
В Киеве врачи впервые в Украине пересадили младенцу печень от несовместимого донора
08 мая 2025, 17:13
В Одесской области на детей обрушилась стена здания: погиб 4-летний мальчик
08 мая 2025, 17:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »