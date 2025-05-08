В центре Киева авто перевернулось на крышу: затруднено движение

фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие: авто перевернулось на крышу

Об этом сообщили в патрульной полиции города, сообщает RegioNews.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Из-за ДТП движение транспорта затруднено в направлении Галицкой площади.

На месте работают правоохранители и медики.

Напомним, сегодня также в столице на Лукьяновке водитель не справился с управлением и влетел в столб.