Житель Киева до смерти избил свою сожительницу

фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 28-летнему жителю Подольского района, который до смерти избил свою сожительницу во время бытового конфликта. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на преслужбу Национальной полиции в Киеве.

Трагедия произошла после вечернего застолья. Между сожителями возникла ссора, которая переросла в жестокое избиение. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После нападения он покинул женщину с тяжелыми травмами, а сам остался на кухне, где продолжил пить до самого утра.

На следующий день он обнаружил, что 41-летняя женщина скончалась. Киевлянин позвонил на спецлинию 102, сообщив о "внезапной смерти" сожительницы. Прибывшие по вызову следователи быстро выяснили истинные обстоятельства происшествия. Согласно выводам экспертов, смерть женщины наступила в результате полученных телесных повреждений.

Фигурант был задержан. Ему инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

"Подольский суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве фотограф задушил модель во время празднования годовщины отношений.