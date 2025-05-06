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06 мая 2025, 18:52

Схватил за волосы и ударил головой: в Днепропетровской области судили мужчину, который ударил свою бывшую на остановке

06 мая 2025, 18:52
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Жителя Днепропетровщины судили за то, что он ударил свою прежнюю. Это произошло, когда они встретились на остановке общественного транспорта

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Кривом Роге наказали мужчину, который ударил свою бывшую сожительницу, когда они встретились на остановке общественного транспорта. Между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил женщину за волосы, после чего наклонил и ударил головой. Женщина упала, но не травмировалась.

Мужчина на суде раскаялся. Известно, что он работает слесарем на "Укрзализныце" и удерживает ребенка. Суд назначил ему наказание в виде общественных работ сроком 80 часов.

Напомним, ранее на Буковине мужчина во время застолья нанес удар ножом в живот своему 54-летнему соседу. Потерпевшего госпитализировали с ножевым ранением.

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