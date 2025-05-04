Во Львовской области из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов
На Львовщине из-за грозов и сильных дождей обесточено более 60 населенных пунктов
Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Львовская ОВА в Телеграмме.
Отмечается, что для возобновления электроснабжения работает 17 бригад специалистов Львовоблэнерго. К работам привлекли 73 работника и 25 единиц техники.
"Из-за неблагоприятных погодных условий, в частности грозы и сильных дождей, на Львовщине обесточены 62 населенных пункта. Из них 20 полностью и 42 частично", - говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупреждали украинцев об опасных метеорологических явлениях.
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