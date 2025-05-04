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Во Львовской области из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов
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04 мая 2025, 12:59

Во Львовской области из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов

04 мая 2025, 12:59
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фото: иллюстративное
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На Львовщине из-за грозов и сильных дождей обесточено более 60 населенных пунктов

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Львовская ОВА в Телеграмме.

Отмечается, что для возобновления электроснабжения работает 17 бригад специалистов Львовоблэнерго. К работам привлекли 73 работника и 25 единиц техники.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, в частности грозы и сильных дождей, на Львовщине обесточены 62 населенных пункта. Из них 20 полностью и 42 частично", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали украинцев об опасных метеорологических явлениях.

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