На Львовщине нашли трех туристов, заблудившихся в лесу

фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Соответствующее сообщение в ГСЧС получили около 21:20. Заблудившихся туристов, двух женщин 67 и 39 лет и 16-летнего парня, спасатели отыскали в 22:35 и доставили их в село Корчин.

Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники вместе со спасателями разыскали двух мужчин, которые 8 дней бродили в Карпатах.