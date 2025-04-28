фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 27 апреля, около 17:45 на улице Даниила Галицкого в городе Винники

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На дороге столкнулись автомобиль Renault Meganе под управлением 18-летнего жителя одного из сел Львовского района и мотоцикл неизвестной марки, которым управлял 12-летний житель Винников. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, днем 20 апреля в Винницкой области рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водителя автобуса задержали.