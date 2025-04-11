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11 апреля 2025, 23:55

На Львовщине мужчина чуть не умер из-за забытой еды

11 апреля 2025, 23:55
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Фото: ГСЧС
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ГСЧС спасала мужчину во Львовской области. Он чуть не умер из-за того, что забыл о еде

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел около 3:56, 11 апреля, в городе Буськ. Местные жители позвонили спасателям и сообщили о пожаре в доме. Когда специалисты ГСЧС прибыли, то из квартиры на первом этаже трехэтажного дома уходил дым.

Спасатели обнаружили, что это было сильное задымление из-за еды, которую оставили на плите без присмотра. В одной из комнат нашли владельца квартиры – 36-летнего мужчину.

Хозяина квартиры вынесли на улицу и передали медикам. После осмотра он отказался от госпитализации.

Напомним, ранее в Ровенской области госпитализировали 30-летнюю женщину. Ей диагностировали отравление угарным газом. Спасатели призывают быть осторожными.

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