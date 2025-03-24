На Николаевщине в результате отравления угарным газом погибли два человека
Трагическое происшествие случилось в субботу, 22 марта, в селе Богдановка Вознесенского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В доме обнаружили тела, 65-летней женщины и 43-летнего мужчины, матери и сына.
Предварительно, люди погибли в результате отравления продуктами горения из-за неисправности печного отопления.
Напомним, во Львове в гостинице семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших – трое детей, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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