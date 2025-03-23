Во Львове в гостинице целая семья отравилась угарным газом
В одной из львовских гостиниц пять человек отравились угарным газом. Среди пострадавших трое детей, которых в состоянии средней степени тяжести пришлось госпитализировать
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на источники LVIV.MEDIA.
Отмечается, несчастный случай произошел в субботу, 22 марта, около 21:15, на пятом этаже гостиницы, расположенной в центре Львова по ул. Наливайка. Речь идет о British Club Lviv.
Представительница гостиницы в комментарии подтвердила информацию об инциденте.
По ее словам, семья, проживавшая в одном из номеров, вероятно, отравилась угарным газом. Среди пострадавших, в частности, 9-летние близнецы и их 12-летний брат, которых в состоянии средней тяжести госпитализировали. Родителей также пришлось доставить в больницу.
Представители газовой службы проверят гостиницу, чтобы установить окончательную причину инцидента.
Напомним, на этой неделе во Львовской области в селе Чижиков в частном доме нашли мертвыми супруги. Вероятно мужчина и женщина отравились угарным газом.