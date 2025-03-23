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Во Львове в гостинице целая семья отравилась угарным газом
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23 марта 2025, 13:09

Во Львове в гостинице целая семья отравилась угарным газом

23 марта 2025, 13:09
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В одной из львовских гостиниц пять человек отравились угарным газом. Среди пострадавших трое детей, которых в состоянии средней степени тяжести пришлось госпитализировать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на источники LVIV.MEDIA.

Отмечается, несчастный случай произошел в субботу, 22 марта, около 21:15, на пятом этаже гостиницы, расположенной в центре Львова по ул. Наливайка. Речь идет о British Club Lviv.

Представительница гостиницы в комментарии подтвердила информацию об инциденте.

По ее словам, семья, проживавшая в одном из номеров, вероятно, отравилась угарным газом. Среди пострадавших, в частности, 9-летние близнецы и их 12-летний брат, которых в состоянии средней тяжести госпитализировали. Родителей также пришлось доставить в больницу.

Представители газовой службы проверят гостиницу, чтобы установить окончательную причину инцидента.

Напомним, на этой неделе во Львовской области в селе Чижиков в частном доме нашли мертвыми супруги. Вероятно мужчина и женщина отравились угарным газом.

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