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11 квітня 2025, 23:55

На Львівщині чоловік ледь не помер через забуту їжу

11 квітня 2025, 23:55
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Фото: ДСНС
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ДСНС рятувала чоловіка на Львівщині. Він ледь не помер через те, що забув про їжу

Про це повідомляє ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Інцидент стався приблизно о 3:56, 11 квітня, в місті Буськ. Місцеві жителі подзвонили рятувальникам і повідомили про пожежу в будинку. Коли фахівці ДСНС прибули, то із квартири на першому поверсі триповерхового будинку йшов дим.

Рятувальники виявили, що це було сильне задимлення через їжу, яку залишили на плиті без нагляду. В одній з кімнат знайшли власника квартири - 36-річного чоловіка.

Господаря квартири винесли на вулицю та передали медикам. Після огляду він відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині госпіталізували 30-річну жінку. Їй діагностували отруєння чадним газом. Рятувальники закликають бути обережними.

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