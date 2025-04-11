Фото: ДСНС

ДСНС рятувала чоловіка на Львівщині. Він ледь не помер через те, що забув про їжу

Про це повідомляє ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Інцидент стався приблизно о 3:56, 11 квітня, в місті Буськ. Місцеві жителі подзвонили рятувальникам і повідомили про пожежу в будинку. Коли фахівці ДСНС прибули, то із квартири на першому поверсі триповерхового будинку йшов дим.

Рятувальники виявили, що це було сильне задимлення через їжу, яку залишили на плиті без нагляду. В одній з кімнат знайшли власника квартири - 36-річного чоловіка.

Господаря квартири винесли на вулицю та передали медикам. Після огляду він відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині госпіталізували 30-річну жінку. Їй діагностували отруєння чадним газом. Рятувальники закликають бути обережними.