На Волыни пограничники разоблачили партию контрабанды электронных сигарет и жидкостей стоимостью почти 2 млн грн

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Продукцию злоумышленники завозили из-за границы с утаиванием от таможенного контроля и хранили ее в складских помещениях в г. Ирпень. Сбывали электронные сигареты, испарители и жидкости через специально созданный Телеграмм-канал с доставкой к заказчикам с помощью логистических услуг, предоставляемых почтовыми операторами.

Во время проведения следственных действий изъяты: паучи разных вкусов - 107 штук, 220 одноразовых электронных испарителей и 2529 штук жидкостей к ним, стоимостью более 1,6 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Волыни в тайнике грузовика пограничники нашли сигареты.