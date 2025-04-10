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10 апреля 2025, 14:55

На Волыни пограничники разоблачили партию контрабанды электронных сигарет и жидкостей стоимостью почти 2 млн грн

10 апреля 2025, 14:55
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фото: ГПСУ
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Пограничники Волынского отряда разоблачили жителей Киевской области, организовавших нелегальную сеть по распространению контрабандных подакцизных товаров на территории Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Продукцию злоумышленники завозили из-за границы с утаиванием от таможенного контроля и хранили ее в складских помещениях в г. Ирпень. Сбывали электронные сигареты, испарители и жидкости через специально созданный Телеграмм-канал с доставкой к заказчикам с помощью логистических услуг, предоставляемых почтовыми операторами.

Во время проведения следственных действий изъяты: паучи разных вкусов - 107 штук, 220 одноразовых электронных испарителей и 2529 штук жидкостей к ним, стоимостью более 1,6 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Волыни в тайнике грузовика пограничники нашли сигареты.

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