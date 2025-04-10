На Волыни пограничники разоблачили партию контрабанды электронных сигарет и жидкостей стоимостью почти 2 млн грн
Пограничники Волынского отряда разоблачили жителей Киевской области, организовавших нелегальную сеть по распространению контрабандных подакцизных товаров на территории Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Продукцию злоумышленники завозили из-за границы с утаиванием от таможенного контроля и хранили ее в складских помещениях в г. Ирпень. Сбывали электронные сигареты, испарители и жидкости через специально созданный Телеграмм-канал с доставкой к заказчикам с помощью логистических услуг, предоставляемых почтовыми операторами.
Во время проведения следственных действий изъяты: паучи разных вкусов - 107 штук, 220 одноразовых электронных испарителей и 2529 штук жидкостей к ним, стоимостью более 1,6 млн грн.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Волыни в тайнике грузовика пограничники нашли сигареты.