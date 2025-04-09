С начала военного положения пограничников пытались подкупить более 17 млн грн

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С начала полномасштабной войны пограничники пресекли 1441 попытку предоставления неправомерной выгоды на сумму более 17,3 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В одном из подразделений на участке ответственности Западного регионального управления Государственной пограничной службы мужчина, пытавшийся незаконно попасть за границу, предпринял попытку "получить разрешение" на пересечение границы, предлагая правоохранителю 900 долларов США. На такие действия пограничник отреагировал на категорический отказ и осуществил соответствующее информирование представителей Нацполиции.

В течение марта 2025 года пограничники пресекли 41 попытку предоставления неправомерной выгоды на сумму более 184 тысяч гривен.

"В то же время в прошлом месяце выявлено 8 фактов возможного нарушения личным составом ведомства норм антикоррупционного законодательства, ответственность за которые предусмотрена статьями 368, 369, 369-2 Уголовного кодекса Украины и 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В целом с начала введения в Украине правового режима военного положения охранники границы пресекли 1441 попытку предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 17 миллионов 303 тысяч гривен.

Напомним, в Закарпатье открыли новый пункт пропуска в Венгрию.