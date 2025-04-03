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03 апреля 2025, 05:20

Во Львовской области на взятке поймали прокурора

03 апреля 2025, 05:20
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Фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили прокурора во Львовской области. Он требовал у женщины крупную сумму денег

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

На взятке разоблачили прокурора одной из окружных прокуратур Львовщины. По данным следствия, он потребовал у жительницы Львова 5 тысяч долларов. Эти деньги назначались за решение вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности и закрытии уголовного производства по факту совершения мошенничества на сумму 400 тысяч гривен.

"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - рассказали правоохранители.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили работника ТЦК, который за деньги обещал клиентам удаление их данных с базы розыска. Свою "услугу" он оценил в 500 долларов.

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