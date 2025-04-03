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03 квітня 2025, 05:20

На Львівщині на хабарі піймали прокурора

03 квітня 2025, 05:20
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Фото: прокуратура
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Правоохоронці викрили прокурора на Львівщині. Він вимагав у жінки крупну суму грошей

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

На хабарі викрили прокурора однієї з окружних прокуратур Львівщини. За даними слідства, він вимагав у жительки Львова 5 тисяч доларів. Ці гроші призначались за вирішення питання про непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом вчинення шахрайства на суму 400 тисяч гривень.

"Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили працівника ТЦК, який за гроші обіцяв клієнтам видалення їхніх даних з бази розшуку. Свою "послугу" він оцінив у 500 доларів.

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