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В кількох областях за одну ніч одразу кілька один отруїлися чадним газом. Вони знаходились у своїх квартирах

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

На Львівщині, у Дрогобичі, дві родини отруїлися чадним газом у своїх квартирах. Внаслідок цього госпіталізували шістьох людей, зокрема - двох дітей (10 та 14 років).

Також нещасний випадок стався в Городку. До лікарні потрапили двоє жителів приватного будинку. Зокрема, 17-річний підліток. На Дніпропетровщині також отруїлися двоє людей, серед них - 16-річна дитина.

"Будьте обережні! Чадний газ – невидимий убивця. Перевіряйте вентиляцію, дотримуйтеся правил безпеки під час використання газових приладів та встановлюйте сигналізатори чадного газу", - кажуть рятувальники.

Слід зазначити, що отруєння чадним газом найчастіше викликає головний біль. Також людина, яка отруїлась чадним газом, може відчувати запаморочення та втому, утруднене дихання, задишку, сухий кашель, нудоту та блювоту. У такому випадку потрібно обов'язково звертатися до медиків.